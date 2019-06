Композиция „Кура и вайцоˮ побиднїцка на 51. „Пупчу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Композиция „Кура и вайцоˮ, авторки Танити Ходак, победзела на тогорочним 51. „Червеним пупчуˮ, музично-танєчней манифестациї дзецох, хторе отримане вчера вечар на лєтнєй бини у дворе Основней школи „Петро Кузмяк”, а з хтору почал тогорочни 58. Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ.

Того року на „Пупчу” виведзени лєм три нови композициї, першонаградзена шпиванка „Кура и вайцо” достала и награду за текст, а интерпретовали ю Исак Новта, Силвия Папуґа и Станислава Новакович, шицки з Керестура.

Другонаградзена шпиванка „Мижо трактористаˮ авторох Марини Роман и Владимира Дудаша, а виведли ю Сара Гарди, Лана Шомодї и Тияна Бучко. Трецу награду достала композиция „Диєта” авторки Наташи Фейди и авторки тексту Ирини Гарди Ковачевич, хтору вишпивали Иван Фейди, Ребека Сабадош и Сташа Малинович, а шицки шпиваче з Руского Керестура.

Попри нових, на тогорочним „Пупчу” виведзени ище седем найпопуларнєйши шпиванки зоз скорейших „Пупчохˮ хтори попри Кристини Ковач з Нового Саду виведли солисти зоз Дзецинского хору „Шкорванчки” Дому културу Руски Керестур, а хтори их провадзел под руководзеньом Лидиї Пашо.

„Шкорванчкиˮ виведли и гимну манифестациї „Нашо швето” и закончуюцу шпиванку „Тисяч радосци”, два народни шпиванки виведла и Ґрупа школярох першей класи ОШ „Петро Кузмякˮ, а традицийно на початку з двома шпиванками наступели и наймладши керестурски дзеци з Музичней оводи.

Попри шпивацких точкох, наступели и фолклорни секциї вецей ґрупох наймладших танцошох з наших културно-уметнїцких дружтвох з Вербасу, Дюрдьова, Коцура, Бикич Долу, госци зоз Горватскей зоз Миклошевцох, як и домашнї з Дому култури Руски Керестур.

Нови композициї оценьовал фахови жири у составе Наталия Зазуляк, Таня Кнежевич, Лиляна Барна Никитович и Владимир Семан Зеро. Конферансу водзели школярки Ема Живкович, Яна Варґа, як и Марина Надь и Емилиян Няради, а зложела ю Ивана Дудаш хтора була и руководителька манифестациї

