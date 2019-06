Лїстина емоцийох Маї Орихановей

РУСКИ КЕРЕСТУР – Виставу фотоґрафийох Маї Орихановей, вчера у рамикох Фестивала рускей култури „Червена ружаˮ, спред Орґанизацийного одбору Фестивала и Дома култури Руски Керестур, отворел Микола Шанта. Сама авторка, котра окреме активно жиє живот, уж одпутовала на єдно значне збуванє и з тей нагоди нє присуствовала отвераню вистави.

– Тото цо мнє имресионує при Маї то тото же ше вона усудзела видзиц тот швет зоз своїма власнима очми, а нащивела шейдзешат дзевец жеми. Обачел сом же шицки фотоґрафиї котри фотоґрафовани у такволаним худобним швеце, указую тото цо би ше нє обчековало – щире щесце, котре вибива зоз поглядох портретох, а котре ше Маї удало зазначиц, цо очиглядно главна идея хтору нам сце поручиц Мая Орихан – буц щешлїви без огляду на материялни стан – визначел на отвераню Шанта.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

