Кошарка червених ружох пошла до  Дюрдьова

РУСКИ КЕРЕСТУР – На тогорочним 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” хтори отримани вчера у Велькей сали Дома култури, кошарку червених ружох достала Валентина Салаґ зоз Дюрдьова за интерпретацию композициї „Шерцо з каменя” авторох Мирослава Сивча и Славка Романа Ронду. Награду за найлєпшу авторску композицию, „Драга далєка”, достала Кристина Афич, док награду жирия за цалосни наступ достал Мирослав Малацко з композицию „На концу конца” автора Мирослава Папа.

Попри спомнутих побиднїкох, на тогорочней Ружи змагали ше и Даниєла Горняк зоз Сримскей Митровици з композицию „Рано” авторох Даниєли Горняк, Душанки Костич и Мирослава Папа. Арсениє Вуйович зоз Беоґраду наступел з композицию „Ошмих и погляд” авторох Драґана Новаковича и Мирослава Папа, а потим Дзивоцка шпивацка ґрупа зоз Дюрдьова хтору творя Мария Барна, Ивана Цап, Лидия Вереш, Тамара Чордаш, Лидия Кухар, Ана Радишич и Тамара Салаґ, а чий наступ провадзели Василиє Кочиш и Александар Човс на ґитарох и Михайло Олуїч на кахону, наступели зоз познату руску писню автора Якима Сивча „Модерна любов”(,,Вше ше людзе любовали”). Тамара Салаґ и Лидия Кухар зоз Дюрдьова наступели зоз шпиванку „Волам це” авторох Александра Човса и Мирослава Папа, а коцурска рок ґрупа „Демиґод”, чийо члени Петар Иван, Зденко Фаркаш, Атила Силвестер Конц, Стефан Надьлукач, шпивачка бенду Танита Ходак, як и провадзаци вокали Дарина Михняк и Катарина Кулич, наступели зоз свою авторску композицию „Польо чарних ружох”.

Под час програми на лед панелу нащивителє мали нагоду попровадзиц як ше учашнїки пририхтовали за вчерайши вечар.

Шпивачох провадзел фестивалски бенд у составе – Олеся Балач, Оксана Марянац, Ервин Малина, Любомир Живкович, Боґдан Ранкович, Мирослав Фейди, Мирко Преґун и Мирослав Пап, а о побиднїцких композицийох одлучовал фахови жири у составе – Таня Орсаґ, Златко Русковски и Сашо Палєнкаш.

Руководителька манифестациї и авторка конференси була Сенка Надь, програму водзела Адрияна Надь, а видео знїмки пририхтал Златко Русковски.

Вецей фотоґрафиї мож опатриц у нашей фотоґалериї.

