Апел за шпорованє води

ШИД – Вноци зоз штвартка на пияток, пре вельке трошенє води, пришло до пуканя циви на циводу, та хаснователє були без води по шейсц годзин рано.

Як новинаром гварел Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини, зоз студньох ше продукує 80 литри води у секунди, а пред гаварию трошенє виношело 120 литри у секунди прецо вишражнєни и резервоар з воду.

Семенович прето апеловал на хасновательох же би рационално трошели воду за животни потреби, а нє и залїванє заградох, дворох и подобни активносци.

