Прилапени предлог за инфраструктурни проєкти

ШИД – На вчерайшей схадзки Општинска рада (ОР) прилапела предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок.

Тиж прилапени и предлог Одлуки о виробку вименкох и дополнєнох Плана ґенералней реґулациї Шиду.

Єдна з одлукох була и предлог Одлуки о виробку Плана детальней реґулациї кружного розкрижя на драги число 121 на месце скруцованя на авто-драгу Беоґрад–Заґреб.

После схадзки ОР на прес конференциї о тих темох бешедовал Зоран Семенович, заменїк предсидателя ОР хтори явносц поинформовал и же тирваю роботи на ревитализациї драги у улїци Святого Сави и Цара Душана у напряме виходу зоз Шиду, а того року роботи буду прелдужени по сам гранїчни преход з Републику Горватску.

