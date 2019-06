Рижнородни змисти на „Керестурским сайме”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Фестивалу рускей култури „Червена ружа” нєшка отримани дзевяти по шоре „Керестурски саям”, хтори орґанизовало Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руски Керестур як и Здруженє женох „Байка”.

Тогорочни саям отворел предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, а госцох зоз пригоднима словами привитала предсидателька „Байки” Славица Катона, як и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка. Присутни були и предсидатель Общого здруженя ремеселнїкох зоз Кули Сувеиль Кариманович, представнїки Реґионалней привредней комори Зомбор як и госци зоз Словацкей.

Нащивительом Сайму були представени стари майстрове꞉ коваль, кломфер, тишлїр, як и стари ремесла: пилєнє древа, тканє, рольканє мурох, а дзеци мали нагоду участвовац у роботньох рисованя по склу, правеню хижкох за птички, цифрованю медовнїкох, зошиваню торбичкох и правеню миделкох.

Представени и геклани роботи, вишивки, роботи на склу, цегелки за кальово пеци, а присутни мали нагоду купиц и продукти зоз паприґи, лаванди, овоцово соки, рижни прикраски, торби, сувенири, та и виданя НВУ „Руске слово”.

На концу, за шицких учашнїкох уж по традициї керестурска кухарка Мария Малацкова уварела сладку капусту у котлє.

