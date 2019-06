Отворени дзвери Музейней збирки под час Фестивалу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Под час обидвох дньох Фестивалу рускей култури „Червена ружаˮ, указане окремне интересованє за музейну постановку у будинку Замок, котру нащивели велї учашнїки и госци Фестивалу, як и домашнї Керестурци.

Як виявела предсидателька Туристичного здруженя „Руски Керестурˮ Любица Няради, другого дня було вецей нащивительох. Окрем трох вельких ґрупох зоз України, Горватскей и Нового Саду, Музейни збирку нащивели и даскельо менши ґрупи. Интересантне же и велї домашнї, котри ище нє мали нагоду видзиц постановку, вихасновали тоту нагоду. Пияток, кед отримана манифестация „Червене пупчеˮ, музей вецей нащивйовали дзеци, а Любица окреме визначує нащиву дзецох зоз Горватскей котри ше и на таки способ упознали зоз старима ремеслами о котрих учели у школи.

– Кед таки вельки фестивали и манифестациї, думам же вредзи отвориц дзвери музею, бо єст знатне число нащивительох котрим виложени прикладнїки у музейней збирки окреме интресантни, визначує Любица.

Любица Няради през обидва днї фестивалу провадзела нащивительох толкуюци им нашу прешлосц.

