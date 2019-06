На „Одгукох” нашо ансамбли и госцуюци з України

РУСКИ КЕРЕСТУР – На „Одгукох ровнїни”, вечаре ревиялного наступу руских ансамблох, у найкрасшим шветлє представели ше аматере зоз скоро шицких наших културно-уметнїцких дружтвох, як и госцуюци з Горватскей. У другей часци вечара наступел госцуюци ансамбл Народни уметнїцки колектив – Ансамбл танцу „Галичанкиˮ зоз Львова.

Домашнї, Дом култури Руски Керестур, хтори и орґанизатор Фестивалу, на тим вечаре ше представел з наступом свойого Мишаного хору под руководством Лидиї Пашо и мр Мирка Преґуна, а з єдним танцом наступел и Музично-фолклорни ансамбл.

Потим ше шоровали шпивацко-фолклорно-танєчни наступи аматерох наших дружтвох зоз Нового Орахова, Нового Саду, Бикич Долу, аж три наступи мали Дюрдьовчанє, наступели и Кулянци, Вербащанє, Шидянє, окреме атрактивни були Коцурци, и самостойнє як шпиваче и як танцоше вєдно з Новосадянами. Представели ше и руски КУД-а з Петровцох и Миклошевцох зоз Горватскей.

У трецей часци „Одгукох” длугши наступ мал госцуюци младежски Ансамбл танцу „Галичанкиˮ зоз Львова, хтори основани 1987. року. То им бул перши наступ у Сербиї, а познати є по високим уметнїцким увовню, и ориґиналних, нашей публики и нєзвичайних хореоґрафийох. Уметнїцки руководитель Ансамблу Андриана Андриївна Левицки, а на „Одгукох”, попри танєчного ансамблу, зоз шпиванками наступели його предняки Васил Колочуряк и Алєксандр Новосад.

Руководителька манифестациї „Одгуки ровнїниˮ була Ґабриєла Саянкович, а по єй законченю друженє и розвага присутних предлужени до позних годзинох з музику оркестра КУД „Карпати” з Вербасу, а потим и з руску музику з матрицох хтору пририхтали млади з орґанизациї Пакт Рутенорум.

