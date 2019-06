Желько Ковач и Кароль Валка отворели Фестивал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Остатню манифестацию на тогорочним 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа”, отриману всоботу, 29. юния, отворели предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка.

Ковач у привитней бешеди, у мено Орґанизацийного одбору Фестивалу и НС, привитал шицких госцох и учашнїкох, як и представительох державней, покраїнскей и локалней власци.

– През рок НС финансує фестивали по наших руских местох, а тиж так велї финансує и Министерство култури, покраїнски секретарияти, Општина Кула, алє и нашо привреднїки, и на тим им щиро дзекуєм. През тоти два днї Фестивалу, на тей бини и у Доме култури, наступели коло 1 000 аматере, цо указує же у руским народзе ище вше єст ентузиязму – гварел Ковач.

Заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка виражел задовольство же на тот Фестивал пришол у мено локалней самоуправи.

– Мило ми же ше тот Фестивал розвива и рошнє, же чува традицию и обичаї, алє и же преноши тото богатство на млади ґенерациї. Винчуєм вам на тей упартосци, а Општина Кула ше цеши же ту жиє така моцна заєднїца – виявел Кароль Валка.

Пияткову програму Фестивала провадзела и двочлена делеґация зоз Вуковарско-сримскей жупаниї. Предсидатель координациї Радох националних менишинох Вуковарско-сримскей жупаниї Светислав Микеревич виявел за Рутенпрес:

– З оглядом же зме пред дзешец днями конституовали Координацию радох националних меншинох у обласци Вуковарско-сримскей жупаниї, то нам перша нащива Републики Сербиї и рускей меншинскей заєднїци. Пробуєме направиц сотруднїцтво медзи радами националних меншинох нашей жупаниї и рускей заєднїци у Сербиї, як и зоз другима заєднїцами. То би барз вельо значело за сотруднїцтво, з витворйованьом проєктох през културу, спорт и шицки други форми сотруднїцтва котри би ше могли витвориц медзи националнима меншинами. Тота манифестация нагода и упознац ше и витвориц сотруднїцтво медзи нашима двома державами, потолковал пан Микеревич.

