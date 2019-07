Успишна акция добродзечних давательох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На успишно орґанизованей порядней акциї добродзечного даваня креви котру орґанизовал Червени криж Кули и Завод за трансфузию Войводини, у Руским Керестуре, до просторийох Месней заєднїци, пияток 28. юния од 8,30 по 10, 30 годзин одволали ше двацец осем давателє, од котрих двацец и єден дали крев.

Як за Рутенпрес виявела секретарка Червеного крижа Неда Раячич, и попри тим же лєтнї период, же горучави, же людзе углавним на полю и роботи и же меняли термин, од двацец єденого давателя, од котрих тройо першираз дали крев, посцигнути наисце красни успих.

У акциї им помагали волонтерки Червеного крижу Марина Надь и Сара Планчак, котри анґажовани на велїх акцийох, з котрима ше окреме цеша.

У Крущичу, з оглядом на пременки котри ше случели, крев дало седем особи.

