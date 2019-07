„Гласи и  часиˮ цо одгуковали и одгукую

РУСКИ КЕРЕСТУР – Источашнє зоз одвиваньом Фестивала „Червена ружаˮ одвивали ше и провадзаци збуваня, а у просторийох зборнїци Основней школи „Петро Кузмякˮ 29. юния орґанизована и промоция кнїжки ґрупи авторох „Гласи и часиˮ – 70 роки Рускей редакциї Радио Нового Саду, котру видала Новинарска асоцияция Руснацох – НАР.

Промоцию предводзела Єлена Перковичова, а присуствовали и дзепоєдни авторе – Мария Тот, Дюра Латяк и редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич. Вони представели кнїжку и бешедовали о роботи и проблемох котри ше зявйовали при видаваню тей кнїжки.

Як госци, алє и як домашнї, присутни були и новинаре котри през одредзени периоди седемдзешатрочней роботи Радия участвовали, як и новинаре котри и нєшка робя у Рускей редакциї Радио Нового Саду, и визначни особи з нашого явного, културного и наукового живота.

