Искри ше нє удало пласовац до Войводянскей лиґи

КОЦУР – Коцурскей Искри хибел лєм єден крочай же би направела найвекши успих у своєй историї, а то пласман до Войводянскей лиґи сивер. Всоботу, 29. юния Искрово фодбалере страцели зоз 2:0 у реванш змаганю финала баражу у Бачкей Паланки од домашнєй екипи ФК „Кридла Країни”.

Искра до Бачкей Паланки пошла зоз предносцу од 1:0, котру здобула у першим змаганю одбавеним прешлей стреди у Коцуре и за пласман єй бул достаточни и нєришени резултат, алє понеже страцели змаганє зоз двома ґолами розлики, страцели и место у Войводянскей лиґи.

