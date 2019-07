БЕРКАСОВО – Вчера, на швето Евхаристиї у церкви Архангела Михаила на Служби Божей хору служел парох о. Владимир Едселински Миколка школяре прияли Першу святу причасц.

Першираз Исусову крев и цело прияли школяре Дьордє Тот, Никола Сорочко, Неманя Ящур, Лана Рустич, и браца Михайло и Славко Крстеканич.

