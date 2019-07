Кнїжки о Активу женох з Коцура потребни спонзоре за друкованє

КОЦУР – Актив женох КУД „Жатва” зоз Коцура ше рихта 2020. року преславиц вельки ювилей – 75-рочнїцу роботи. Предсидателька Активу Коцана Колєсар, у сотруднїцтве зоз Мартицу Тамаш, зложела кнїжку хтора документує шицки активносци и роботи хтори тот Актив потераз витворел.

Як гвари предсидателька Колєсарова, дзекуюци информацийом хторе тото виданє понука, вєдно зоз кнїжку хтора видрукована кед Актив означовал 60 роки своєй активносци, тота кнїжка заокружує єден значни часови период дїйствованя, активносц женох котра тирва од 1945. року.

Сама кнїжка представя намиру хтору мали авторки, а то же би од забуца зачували мена женох, случованя на хторих участвовали, манифестациї, опис часу у хторим ше шицко случовало. А у каждей подїї мож препознац зложносц и заєднїцтво сербского, руского, мадярского и других народох котри жию на тих просторох.

– Тота кнїжка може шицким похасновац за приклад, бо бешедує о єдним красним чувству, амбиєнту, о културним и ушореним валалє. И праве прето, же би кнїжка дошла до цо вецей рукох и же би ю цо вецей людзох мали нагоду пречитац и видзиц, замодлєла бим шицких котри добрей дзеки, котру можу и жадаю, най нам помогню же бизме ю цо скорей могли друковац и зоз кнїжку у рукох дочекац наш вельки ювилей – закончела з молбу наша собешеднїца, предсидателька Активу женох зоз Коцура, Коцана Колєсар.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)