Коцурци прияли госцох зоз Прокосовичох

КОЦУР – Всоботу, 29. юния, Коцур и Општину Вербас нащивела делеґация зоз Прокосовичох зоз Босни и Герцеґовини. З того валалу, з котрим ше Коцур побратимел ище 1979. року, пришли предсидатель Месней заєднїци Прокосовичи Недим Омеридич, вєдно зоз чолнима людзми зоз културного и спортского живота, як и кадети ФК „Прокосовичи”.

Спред Месней заєднїци Коцур, госцох привитали предсидатель МЗ Желько Бєлан, член совиту МЗ Мирко Штрбац, секретарка Єлена Бесерминї, комунална роботнїца Ивана Бесерминї, представителє Етно клуба „Одняте од забуца”, як и представителє ФК „Искра”.

По кратким приєму у сали МЗ, госци обишли Етно клуб, друженє предлужели зоз полудзенком на Пелетовим салашу, а познєйше мали орґанизовани и приєм у Центру за физкултуру „Драґо Йовович” у Вербаше.

Внєдзелю, 30. юния на 10 годзин, кадети ФК „Прокосовичи” одбавели приятельске змаганє на стадиону ФК „Искра” зоз кадетами того клубу.

