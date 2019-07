У Вербаше акция „Тидзень за чистейшу Войводину”

ВЕРБАС – Концом прешлого тижня Вербас участвовал у обсяжней акциї под назву „Тидзень за чистейшу Войводину”. Як єдна зоз 36 локацийох у 20 општинох, у Вербаше очисцене праве побрежє Велького бачкого каналу з початку улїчки Народного фронту.

Коло пейдзешат волонтере пришли участвовац у тей акциї, з потримовку функционерох локалней самоуправи и роботнїкох ЯКП „Комуналєц”. Позберани вецей стотки килограми шмеца и рошлїнского одпаду и пошорена драга ґу побрежю канала.

У акциї у Вербаше присуствовали и Бранкица Табак, подсекретар у Покраїнским секретарияту за урбанизем и защиту животного стредку, як и предсидатель Општини Вербас, Милан Ґлушац.

Предсидатель Ґлушац подзековал Покраїнскому секретарияту за урбанизем и защиту животного стредку на нєпреривней потримовки у проєктох котри ше реализиє у Вербаше и околїску. Тиж визначел же сотруднїцтво општини зоз шицкима секретариятами Покраїнскей влади вше допринєше злєпшаню квалитета живота шицких гражданох.

