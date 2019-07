Керестурски штредньошколци нащивели Мадярску

РУСКИ КЕРЕСТУР/КАЛОЧА (МАДЯРСКА) – Школяре Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк“ участвовали у проєкту „Interreg – IPA CBCˮ Мадярска – Сербия под назву „Стари звикнуца, нови облєчива“, котри отримани од 24. по 27. юний у Калочи у Мадярскей.

Попри школярох керестурскей школи, у тим проєкту участвовали и школяре зоз Економско-тарґовацкей школи зоз Кули, члени Мадярского културного дружтва „Непкер”, тиж зоз Кули, як и школяре зоз Калочи зоз Мадярскей – вєдно 40-еро школяре штредньошколского возросту.

Школяре були змесцени у месце Дунапатай, такой при озеру Селид, нєдалєко од Калочи, дзе були орґанизовани рижни роботнї на котрих могли виражиц и розвиц свойо способносци у тимскей роботи, танцу, ґлуми и шпиваню. У шлєбодним чаше ше могли купац у озеру, а за шицких учашнїкох була орґанизована нащива ерґели, дзе домашнї отримали интересантну представу зоз коньми. Зоз керестурскей школи участвовали школяре зоз I-1 и III-2 оддзелєня, а зоз нїма були професор историї Деян Бучко и директорка школи Гелена Пашо Павлович.

Проєкт финансує Европска уния и представя програм прейґгранїчного сотруднїцтва у погранїчним реґиону Мадярскей и Сербиї.

Представнїки зоз Калочи у септембру того року планую нащивиц Кулу и Керестур, та на тот завод, керестурска Школа будзе мац нагоду указац свойо госцопримство.

