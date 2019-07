Предсидатель Вучич нащивел Заходнобачки округ

КУЛА/СИВЕЦ – У рамикох кампанї „Будучносц Сербиї” предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич 29. юния нащивел кулску општину, а потим и други општини Заходнобачкого округу. Як пишу кулски медиї, акцент у општини Кула предсидатель положел на ришованє здравей води за пице и канализацию и вибудов важних драгох.

Вучич перше нащивел Спортску галу у Сивцу до хторей Општина Кула уложела 100 милиони динари, наявел ту и вубудов канализациї, як и фабрики води у Крущичу и Руским Керестуре.

У Кули потим предсидатель Вучич обишол нєдавно вибудовани обєкт специялистичних службох Дома здравя у Кули и наявел звекшанє плацох лїкаром и медицинским шестром.

Зоз Кули предсидатель одпутовал нащивиц општини Оджак и Апатин, а нащиву Заходнобачкому округу закончел на сходзе „Будучносц Сербиї” на главней площи у Зомборе.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)