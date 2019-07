Олена Папуґова участвовала на семинаре у Зєдинєних нацийох у Женеви

ЖЕНЕВА (ШВАЙЦАРСКА) – У Палати нацийох у Женеви (Швайцарска), од 24. по 26. юний, отримани семинар на тему „Анґажованє парламентох у обласци людских правох – одредзованє прикладох добрей пракси и нових можлївосцох за дїлованє”. Семинар орґанизовала Интерпарламентарна уния и Канцелария Високого комесара за людски права Зєдинєних нацийох, а на нїм участвовала народни посланїк и членїца Одбора за людски и меншински права и родну ровноправносц Олена Папуґа.

Семинар орґанизовани з цильом же би ше утвердзело, указало и унапредзело праксу парламентарного анґажованя у обласци людских правох, як и же би ше указало на потребу уключованя парламента до роботи механїзма за защиту людских правох Зєдинєних нацийох. На сходу ше розпатрало и способи на хтори парламенти можу промововац запровадзованє Цильох отримуюцого розвою, як и о нарису сету медзинародних началох хтори би требали потримац роботу Одбору за людски права.

З тей нагоди Олена Папуґа бешедовала о найновшей законодавней активносци Народней скупштини Републики Сербиї у поглядзе защити правох националних меншинох, односно о прилапених амандманох на Предклад закона о вименкох и дополнєньох Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох, як и Предкладу закона о службеним хаснованю язика и писма, з хторим ше обезпечує право народних посланїкох, хтори припаднїки националних меншинох, же би за бешеднїцу у Народней скупштини хасновали свой мацерински зяик и писмо.

Источасно, Папуґова на тим еминентним сходу представела активносц Женскей парламентарней мрежи у поглядзе уводзеня родно одвичательного буджетованя у буджетней системи Републики Сербиї.

На семинаре окреме визначена потреба векшого уключованя парламентох у розличних фазох процедури обвисцованя Совиту за людски права ЗН, як и о унапредзованю сотруднїцтва парламентох и других националних актерох за людски права.

