На нєшкайши дзень пред 100 роками основане РНПД, даруєме кнїжочку

НОВИ САД – Пред точно 100 роками, 2. юлия 1919. року, у Новим Садзе основане Руске народне просвитне дружтво (РНПД), з чим Руснаци Бачкей и Сриму достали свою першу у историї културно-просвитну орґанизацию.

Уж на сновательней схадзки принєшена резолуция з котру ше РНПД опредзелює за бешедни язик бачванско-сримских Руснацох, як язик на котрим ше будзе розвивац култура, просвита, образованє, литература, информованє и други обласци. Тото опредзелєнє, спатраюци нєшкайши обставини, указало ше як правилна драга по котрей ше рушело.

О спокусох през хтори преходзела тота наша перша културно-просвитна орґанизация писал Дюра Латяк у нашим фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а” у седемнац предлуженьох новинох „Руске слово”. На нєшкайши дзень, нашим читачом понукаме шицки предлуженя обєдинєни до єдней електронскей кнїжочки котру мож безплатно презняц зоз нашого сайту.

