Виложени перши роботи иконописца Вука Костича

ДЮРДЬОВ – У святочней сали Месней заєднїци Дюрдьов, пияток 28. юния, отворена перша самостойна вистава иконох Дюрдьовчаня Вука Костича.

Виложени седемнац икони, а автор ше намагал випочитовац обидва стили иконописаня, односно руску и греческу школу. Вистава отворена з нагоди промоциї його роботи у хторей му, як автор Костич, гварел барз помогол дюрдьовски грекокатолїцки священїк и иконописец о. Михаил Холошняй.

Вук Костич закончел Штредню уметнїцку школу „Боґдан Шупут” у Новим Садзе, а потим почал пренаходзиц напрям котри го найбаржей зацикави. Опробовал ше на вецей напрямох на студийох уметносци, медзи нїма малярство и скулпторство. Талантовани є за рисованє, та робел у єдней компаниї котра конструує компютерски бависка дзе бул задлужени за уметнїки концепт. Єден час аж студирал и на Факултету за спорт и физичне воспитане а, як гвари, тераз нашол концепт котри го барз заинтересовал. Виписованє виложених иконох почал пред роком, а наздава ше же єдного дня у даєдней церкви випише цали иконостас.

