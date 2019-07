Почала лєтня школа атлетики

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера почала перша Лєтна школа атлетики за школярох од 1. по 4. класу основней школи и будзе тирвац по 31. авґуст.

Тренинґ отримани у дворе Школи „Петро Кузмяк” у Керестуре, а по словох орґанизатора и тренера тей Лєтнєй школи Деяна Будинския, красне число дзецох ше приявело, гоч ше обчекує же у наиходзацим периодзе их будзе ище вецей.

Дзецох було коло 30 подзелєних до двох ґрупох, та перша ґрупа тренинґ будзе мац кажди пондзелок, стреду и пияток од 18 годзин, а друга ґрупа тиж пондзелок, стреду и пияток од 19꞉15 годзин.

През викенди у плану купанє на базену и рижни други активносци у природи.

Лєтня школа атлетики ше нє плаци, та поволани шицки заинтересовани. Вецей подробнєйши информациї мож достац од тренера Атлетского клуба „Русин” Деяна Будинския на число телефона 065/2705115.

