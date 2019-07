У Индїї пошвецени венчики з польского квеца

ИНДЇЯ – У нашей парохиї у Индїї, на швето Пресвятей Евхаристиї, пошвецени венчики з польского квеца. У Индїї тот обичай нашо вирни принєсли зоз Босни.

Внєдзелю, паноцец Варґа пошвецел числени венчики и наглашел же, гоч наша церква пошвеца и багнїтки, и пасхални єдла и квеце и овоц, найвекши благослов то вшелїяк сам Христос котри нам ше дава у причасци, та вец и тото швето Евхаристиї важнєйше по тим, а нє тельо пре сами венчики.

З тей нагоди у Индїї ше висповедали и дзепоєдни дзивки, а Першу причасц прияли дзеци зоз України, бо вони там тримаю стари обичай причащаня дзецох.

