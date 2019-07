Почали препатрунки на рухомим мамоґрафу у руралних штредкох

ВИШНЇЧЕВО – Кампаня Покраїнскей влади и Секретарияту за здравство на безплатни препатрунки на рухомим мамоґрафу у руралних штредкох у АП Войводини, почала вчера у Вишнїчеве у општини Шид.

На початку тей кампанї присуствовал др Зоран Ґойкович, покраїнски секретар за здравство, представнїки локалней самоуправи и Дома здравя Шид.

Др Ґойкович наглашел значносц превентивних препатрункох першох женох старших од 40 роки и визначел же тота акция у наступних шейсцох мешацох облапи рурални штредки у 11 општинох АП Войводини.

Препатрунок мож окончиц без заказованя, безплатни є и швидки. У Вишнїчеве ше на препатрунок приявели 220 жени и мамоґраф ту будзе стационовани 15 днї, а потим препатрунки буду предлужени у Адашевцох, у валалє тиж у општини Шид.

