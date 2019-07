СУБОТИЦА – Внєдзелю, 30. юния, и двоме школяре у Суботици приступели ґу Тайни св. Причасци.

На Служби Божей котру служел о. Михайло Малацко у Францисканскей церкви, Першу причасц прияли браца Филип и Иґор Дюмич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)