Тирва Мала школа рибарства

РУСКИ КЕРЕСТУР – „Мала школа рибарстваˮ отримує ше 1. и 2. юлия на 17,30 годзин. Уж други раз орґанизує ю Здруженє спортских рибарох „Колякˮ на беґелю, под вельким надкритим простором здруженя.

Коло дзешец млади рибаре од пиятей по осму класу стретли ше зоз своїма старшима колеґами Михайлом Костелником и Мирком Фекете. Обидвоме су длугорочни рибаре и члени Управного одбору, а з тей нагоди и учителє.

Млади рибаре науча основи рибарства, упознаю ше зоз файтами рибох у наших водох, алє послухаю и преподаваня як чувац природу. Велї з нїх уж искусни млади рибаре и ходза на змаганя котри „Колякˮ орґанизує. По законченей школи рибарства, учашнїки достаню диплому о законченю школи и циґонь на дарунок, пояшнєли Костелник и Фекете.

Здруженє спортских рибарох „Колякˮ 14. юлия орґанизує змаганє за пионирох, сениорох и пензионерох на лалицким беґелю. Пионире ше окреме змагаю и достаню награди за перши три места. После змаганя за шицких учашнїкох єст обезпечени полудзенок.

