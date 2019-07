Емисия пошвецена 100 рочнїци снованя РНПД

НОВИ САД – Документарна емисия „100 роки од снованя Руского народного просвитного дружтва”, хтору реализовала Новинарска асоцияция Руснацох (НАР) у коопродукциї з Руску редакцию Радио-телевизиї Войводини, будзе премиєрно емитована на штварток, 4. юлия, у рамикох емисиї „Добри вечар, Войводино”.

Патраче ше през вияви познавательох того периоду упознаю зоз историйним контекстом хтори предходзел Сновательней скупштини Руского народного просвитного дружтва (РНПД), хтора отримана 2. юлия 1919. року у Новим Садзе.

У штерацецминутовей емисиї, єй авторка и редакторка Олґа Карлаварис зоз собешеднїками будзе ше, з дистанци од єдного вику, намагац оценїц значенє Сновательней скупштини РНПД, хторе после снованя вплївовало на пошвидшани розвой образованя, култури Руснацох и информованя на руским язику.

То период формованя интелектуалней елити нашей рускей заєднїци, чийо активносци и унапряменосц зохабели глїбоки шлїд на процес формованя националного идентитета Руснацох у тих крайох и їх уключованє до новоформованей Кральовини Югославиї, як и на шицки фази наставаня и тирваня Югославиї и нєшкайшей Републики Сербиї

– У емисиї обявени вияви осмерих собешеднїкох: владики кир Георгия Джуджара, публицисти и новинара Дюри Латяка, историчарох др Янка Рамача, др Дюри Гардия и мср Саши Сабадоша, а новинар Михайло Биндас пречитал писмо свойо дїда о. Дюри Биндаса. У тей емисиї похасновани материял хтори обявени пред 30 роками, у телевизийней емисиї порихтаней з нагоди 70-рочнїци од снованя РНПД, а то вияви друкара Дюри Биндаса, учителя Якима Олєяра и писателя Михайла Ковача – гутори авторка и редакторка Олґа Карлаварис.

Прилоги знїмани опрез и у Музею присоєдинєня Войводини Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох и у емисиї презентовани вельо историйни податки и документи.

Проєкт „Фундамент руского културного коду”, у рамикох хторого знята емисия „100 роки од снованя Руского народного просвитного дружтва” потримал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

Документарна емисия будзе репризована на пияток по пол ноци и истого дня пред поладньом.

