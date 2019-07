Отримана схадзка Одбору за културу и Вивершного одбору НС у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох у Коцуре вчера, 1. юлия, отримана пията порядна схадзка Вивершного одбору НС Руснацох, як и схадзка Одбору за културу НС.

Заєднїцку схадзку водзели предсидатель Одбору за културу НС Микола Шанта и предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач. Перша часц схадзки провадзела дньови шор по хторим ше члени Одбору за културу догварели, потим єдногласно вигласали и дали предкладаня як ше розподзеля средства у виносу од 1 250 000 динари по Конкурсу за орґанизованє манифестацийох у 2019. року. Циль такей заєднїцкей схадзки бул же би ше обєдинєло розправу и же би Вивершни одбор, такой по даваню предкладох Одбора за културу, принєсол конєчну одлуку о розподзельованю средствох по Конкурсу.

Вивершни одбор ше єдногласно зложел зоз предкладанями, та средства розподзелєни на шлїдуюци способ – за Дружтво Руснацох у Суботици и проєкт „Яр др Мафтея Виная” опредзелєни винос од 25 000 динари, Дом култури Руски Керестур за проєкт „Драмски мемориял Петро Ризнич Дядя” 100 000 динари, Етно клуб „Одняте од забуца” Коцур за „Днї театра Владимира Сабо-Дайка” 30 000 динари, КУД „Петро Кузмяк” Нове Орахово за проєкт „13. май” 30 000 динари, Етно клуб „Одняте од забуца” Коцур за проєкт „Ноц музейох” 25 000 динари, КПД ,,Карпати” за ,,Хорски фестивал у Вербаше” 110 000 динари, Парохия св. Кирила и Методия за ,,Кирбай у Беоґрадзе” 20 000 динари, КПД ,,Иван Котляревски” Бикич Дол за проєкт ,,Пришли нам Русадля” 25 000 дин, Руски културни центер и проєкт ,,Веселинка” 90 000 дин, Дом култури Руски Керестур и ,,Червена ружа” 200 000 дин, КУД ,,Жатва” Коцур и проєкт ,, Коцурска жатва” 110 000 дин, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ,,Стретнуце у Боднарова” 25 000 дин, КПД ,, Дюра Киш” и ,,Мелодиї Руского двору” 110 000 дин, КУД ,,Тарас Шевченко” Дюрдьов зоз проєктом ,,Най ше нє забудзе” 110 000 дин, Дом култури Руски Керестур и ,,Костельникова єшень” 100 000 дин, РКУД ,,Др Гавриїл Костельник” Кула за ,,Стретнуце рецитаторох” 25 000 дин, МАТКА – Дружтво Руснацох Нового Саду Войводини и ,,Фестивал малих сценских формох” 25 000 дин, Здруженє ,,Руснаци” С. Митровица и ,,Мацери рускинї” 25 000 дин, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ,,Днї Миколи М. Кочиша” 35 000 дин, Союз Руснацох Українцох за проєкт ,,Одход на Лемковску ватру у Ждинї” 15 000 дин, Руска матка и ,,Одход на Биєнале лемковскей култури у Кринїци” 15 000 дин.

Як гварел предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач, у рамикох средствох котри НС ма на розполаганю, притримовали ше того цо було прешлого року и у тей истей мири дали предкладаня же би ше манифестациї вифинансовали зоз средствами яки були прешлорочни , же би нїхто нє церпел. Тиж визначел же ришенє зоз Канцелариї за людски и меншински права ище вше НС нє достал, та ше нє зна чи средства останю на уровню 9 милионох яки мали прешлого року, чи того року то будзе зменшане.

– Треба присподобиц так як найлєпше мож. То чежко, понеже вше єст и розлични роздумованя о наших манифестацийох и о тим цо ше случує, алє важне отримац и дзбац о тим цо уж маме, тото цо ма традицию. Алє, кед єст можлївосци вец треба и дацо нове одпочац, лєм осторожно, же би нє було вецей манифестациї як цо мож финансовац – заключел Ковач.

На схадзки бешедоване и о актуалних проблемох и глєдане ришенє за нїх, та так отворене питанє хореоґрафох у нашей заєднїци.

– Евидентне же маме мало хореоґрафох , мало танцошох и чежко направиц тарґовишни принцип же би ше виплацело буц хореоґраф. У рамикох яки ми маме, треба найсц ришенє же би то заш лєм функционовало. Була дискусия медзи членами Одбору за културу и Вивершним одбором и дошли зме до заключеньох же би, наприклад, у рамикох ОК НС могло орґанизовац даяки семинар за хореоґрафох и гевтих котри би то єдного дня жадали буц – визначел Микола Шанта.

