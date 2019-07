Обявене перше лєтнє двочисло МАК-у

НОВИ САД – Концом прешлого тижня видруковане нове число младежского часопису МАК, тераз як двочисло за мешац юний и юлий.

У рубрики „У фокусу” зазначена розгварка зоз виолинистку Наташу Джуджар зоз Нового Саду, потим ту и огляднуце на промоцию кнїжки Славка Романа Ронду „Одняти од псох, як и звит зоз вистави младих руских и словацких авторох у новосадским Омладинским креативним центру.

На бокох „Мак-ового колажу” интервю зоз уметнїком Петром Медєшом и зоз Катарину Кочиш. „Упечатки” на кратко пишу о програми на Оддзелєню русинистики на Филозофским факултету.

У „Куцику совитох” Себастиян Надь пише власне искуство зоз препровадзеного школского рока у Америки, на бокох рубрики „Швет науки и технолоґиї” вас упознаваме зоз младим науковцом Деяном Павловичом и представяме вам СТЕМ промоцию у керестурскей школи, а „Спорт и рекреация” вас упознава зоз младима рукометашами „Русину”.

Попри тим, ту и порядни рубрики „АЛТ шоу” дзе пишеме о даскельо авторских рубрикох, потим „Кинотека”, ту и нагода же бисце ше препознали на нашим тесту зоз обласци филма, а „Так и нїяк иншак” знова приноши едукативни змисти о нашим мацеринским язику.

