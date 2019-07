Почала тлачидба ярцу

ДЮРДЬОВ – Косидба ярцу у дюрдьовским хотаре почала початком того тижня, а требала би тирвац даскельо днї.

Просеково начурело коло 2,5 тони по ланцу. Ярец того року висши, вироснул понад норми понеже падали моцни дижджи, а вец пре диждж полєгнул, та го нє мож крашнє витлачиц. Як гварел польопривреднїк Желько Канюх, уж у старту ше указовало же нє будзе добре. Садзело ше до сухого, а зоз жеми житарка почал вибивац аж коло петнастого януара. Потим почали падац моцни дижджи, ярец випатрал барз добре, алє заш лєм падало вецей дижджу як треба, ярец почал полєговац, а диждж го вимивал. Принос у тим року, у одношеню на прешли, просеково зменшани од двацец до трицец одсто.

