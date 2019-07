Розподзелєни средства за явне информованє

ЖАБЕЛЬ – Општина Жабель и того року розписала Явну поволанку за додзельованє средствох зоз буджета Општини за проєкти з обласци явного информованя за 2019. рок. Финансийно потримани седем проєкти з вкупно 8 милиони динарами.

Найвекшу финансийну потримовку достал „Наш радио” зоз Жаблю за проєкт „То наша општина Жабель” зоз 2 милиони 800 тисячи динари. Потим „Инвент” доо „Радио Юґович Кать” зоз Качть за проєкт „Ритем туризма општини Жабель” зоз 2 милиони 36 тисячи динарами, „Делта телевизия” доо Нови Сад за проєкт „Жабель нєшка” зоз милион динарами, „Новосадска ТВ” доо Нови Сад за проєкт „Жабельски новосци” зоз милион динарами, „ТВ Бечей ВТВ” доо Суботица за проєкт „Жабельски стуби” зоз 500 тисячи динарами, „ДВП Продукция” Нови Сад за проєкт „Витворйованє явного интересу на териториї општини Жабель” зоз 464 тисячи динарами и „ПРОґлас” Беоґрад за проєкт „Водич през диябетес” зоз 200 тисячи динарами.

Медзи нїма, як нєурядово дознаваме, програму на язикох националних меншинох, точнєйше на руски язику планує запровадзиц лєм „Наш радио” зоз Жаблю.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)