Купени вецейфункционални електрични клавир

ДЮРДЬОВ – Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова у своїм инвентару будзе мац ище єден инструмент на котрим ше будзе робиц зоз членами того Дружтва. Слово о новим електричним клавиру дзекуюци котрому збогацени репертоар зоз иншакима виводзенями.

-У тим року ше указала нагода, та одлучене же би ше купело електрични клавир. Вибрала го уметнїцка руководителька шпивацких ґрупох и солистох Сенка Станкович. Вецейфункционални є и нови, а потераз ше добре указал, та и ми задовольни – гварел Мирослав Такач, предсидатель Управного одбору КУД „Тарас Шевченко”.

Електрични клавир з финансийну потримовку помогли Национални совит рускей националней меншини и Општина Жабель.

