З одпочивку треба присц задовольни

Пред одходом на одпочивок до иножемства треба ше поинформовац о процедури на гранїцох, о валути и способу плаценя у жеми до хторей ше путує. Красни, удатни и безбрижни лєтни одпочивок завиши од вельо факторох. Найважнєйше ше добре порихтац, окреме кед ше идзе до иножемства, а пред тим поинформовац и о числених детальох, без огляду чи на одпочивок пойдзеце прейґ туристичней аґенциї, або у власней режиї. Векшина туристох рахує же барз важне порихтац шмати, обуй, защитни креми. Медзитим, путованє до иножемства и пребуванє у иножемних туристичних дестинацийох вельке виволанє и вимага же би ше водзело рахунка о велїх детальох.

Кед ше на рочним одпочивку опредзелїме путовац, вибор превозки найбаржей завиши од буджету и часу хтори зме плановали за одход на жадану дестинацию. У туристичних аґенцийох гваря же вше треба мац на розуме же на одпочивку треба уживац, же ше нє треба трапиц и длуго турбаловац у драже и хто ґод може, най на одпочивок путує на авиону.

Туристична аґенция „Порто Травел” зоз Вербасу Иви и Милоша Срданович з Вербасу фамелийне подприємство и намага ше дїловац иншак як други туристични аґениї.

– Нашо клиєнти кед приду до нашей аґенциї достаню информациї, у першим шоре на основи нашого искуства як туристох. Кед препоручиме даяку плажу и морйо, то прето же зме и сами там були и наша идея же бизме препоручовали лєм тото цо зме и сами преверели. Предаванє лєтованьох за тот рок почало ище у октобру прешлого року, так же аранжмани давно резервовани. Того року интересантне же понуканє на тарґовищу рижнороднєйше як прешлих рокох, окреме гевтих дестинацийох хтори драгши за просекового туристу. Мож виберац и ми маме аранжмани за кажду кишенку.

Найпредаванши аранжмани до Греческей и мож их резервовац на бази апартманского и готелского змесценя. Вигоднєйше, и нашим туристом прилаплївше апартманске змесценє без орґанизованого костираня. У Греческей потримую приход туристох зоз Сербиї, так же хто сце, може зоз собу однєсц єдзенє и шицко цо му треба и так звонкапансионске трошенє звесц на минимум. Туристични дестинациї у Єгипту маю налєпше одношенє цени и квалитету услуги. За даяки 450 до 500 еври маце плацени превоз на авиону, аеродромску таксу, готел зоз 4 гвиздочками и то одпочивок дзе, кед ше уплаци аранжман, вецей нє маце нїяки трошки, бо у готелу маце фриштик, полудзенок, вечеру, два оловранти, кафу, сок, чай, овоци, и шицкого вецей як цо вам треба. Барз вельке интересованє за Турску, а єст заинтересованих и за одпочивок у Шпаниї, на Кипру, Малти, Сицилиї, Корзики, у Калабриї – гвари Ива Срданович.

ТРЕБА ИСЦ НА СИҐУРНЕ

У аґенциї „Порто травел” гваря же кед туристи путую без резервациї, препущени су околносцом, хтори дакеди можу буц добри, а дакеди з вельо компликациями и вец ше нє одпочиню, а вельо вецей потроша.

– Мали зме ситуациї же клиєнти приду до аґенциї, опатра цо ше понука и за єдну символичну розлику у цени, же би зашпоровали 30, 40 або 50 еври одлуча ше рушиц сами до Греческей, бо думаю же сами найду туньше змесценє. Дакеди ше то закончи подло, та нас волаю зоз Греческей най им одталь помогнєме, бо нє могли там найсц змесценє, або нашли барз драге. То нє шпорованє, найвекше шпорованє кед ше цо скорей резервує, дзе клиєнти кед скорей резервую аранжман, достаню и до 20 одсто, або и вецей, туньше лєтованє. Рочни одпочивок требал би буц красни, лєгки, за уживанє и одпочиванє, кед уплацице аранжман у аґенциї маце контакт з представнїком аґенциї, дакого хто водзи рахунку о вас – гвари Ива Срданович.

Аґенциї „Порто травел” дава можлївосц плаценя на рати, по 15. децембер без камати, так же ше 40 одсто аранжмана плаци при резервованю, а остаток на рати и ма подписани контракти з векшину явних подприємствох и за даєднима приватнима фирмами у Вербаше и околїску.

ЗА ФАМЕЛИЇ НАЙВИГОДНЄЙШЕ У ТУРСКЕЙ

Прейґ аґенциї „Филип Травел” мож одпутовац на рижни дестинациї у швеце на авиону, автобусу або на авту. Шеф дїловней єдинки у Новим Садзе Весна Симин гвари же найвекше число путнїкох того року идзе до Турскей, хтора того лєта будзе шампион туризма по чишлє резервацийох, а вец за ню Греческа, Италия, Шпания.

– Предносц Турскей же цени вигодни и маю одлични готели, одличну вислугу и даваю вигодносци за фамелиї з дзецми по 15 роки. За дзеци ше плаци лєм авионску карту, а пребуванє у готелу безплатне. У Турскей вельки готели, вельки хижи, у хторих ше можу змесциц фамелиї и з троїма дзецми, цо значи пейцчлена фамелия, а маю и красни плажи. Єдна штирочлена фамелия з двоїма дзеци може буц у готелу зоз 4 або 5 гвиздочками за 2,5 тисячи еври. Наша аґенция базована на аранжмани за путованє на авиону и людзе то знаю. Одход до готелох у Греческей догваряме так же туристи можу пойсц и на власней превозки, алє одход на острова у Греческей орґанизуєме виключно на авиону. Одпочивок у Греческей зоз змесценьом у апартманох орґанизуєме на автобусу, або туристи можу сами пойсц у власней режиї, на своїм авту. Даваме путнїком и драгове и здравствене осиґуранє, даваме „Дєнерали” осиґуранє, хторе облапя полиси од 50 еври за осиґуранє до 30 000 еври и одроснутого путнїка за 10 днї одпочивку то кошта 1 500 динари, цо барз вигодне, а нїґда ше нє зна цо ше може случиц у драже и на одпочивку, та шицким препоручуєме же би вжали осиґуранє – гутори Весна Симин.

По єй словох, людзе ше дзечнє опредзелюю за плаценє аранжману на рати.

– Єст три способи плаценя: мож цали аранжман виплациц на 6 рати зоз карточку Банки Интези, або 40 одсто при резервованю, а остаток на 5 рати зоз банковнима чеками гражданох, або мож плациц у готовим пенєжу нараз, скорей як ше одпутує – гутори Весна Симин.

ПРЕВЕРИЦ ЧИ ПАСОШ ВАЖАЦИ

Кед ше роздумує о лєтованю у иножемстве, нїч нє треба препущиц случаю. Того року велїм виходзи важенє пасоша. Же бисце пребували у даєдней жеми Европскей униї, пасош муши важиц минимум 3 мешаци после законченя путованя, а за Турску, Тунис и Єгипет, пасоши муша важиц ище 6 мешаци после путованя.

За дзеци треба виняц биометрийни пасош, без огляду на возрост, окрем за Чарну гору. Кед дзеци путую з єдним од родительох, муши ше мац писану согласносц другого родителя, а кед путую з даским другим, писану согласносц од обидвох родительох.

Найлєпше пред одходом на драгу фотокопирац и чувац перши боки пасоша, особней карти и вожацкей дозволи. Направиц список стварох хтори ше ноши у куфрох и висликовац, най ше найдзе кед ше ствари страца.

ЧУВАЦ ДОКУМЕНТИ

Преверце чи маце шицко цо ше глєда у держави до хторей путуєце (виза, особна карта, ваучер, потвердзенє о вакцинациї) и чи вам достаточни лєм пасош. Погранїчни орґани жемох Европскей униї можу глєдац же би им ше указало пенєжну суму хтора одвитує часу пребуваня у шенґенским простору, або кредитну карточку, ваучер туристичней аґенциї за туристичне путованє, резервацию готела, або потвердзенє о приватней адреси на хторей будзеце же би ше потвердзело же слово о туристичним путованю.

РАТЕЛ: ВИКЛЮЧИЦ ПРЕНОС ПОДАТКОХ

Вочи рочних одпочивкох и путованьох з Рател-у препоручую хасновательом мобилних телефонох же би обовязно виключели опцию преносу податкох у роминґу, же би пре вельки рахунки нє мали нєприємни нєсподзиваня после врацаня з рочного одпочивку.

– Кед опция уключена, телефон автоматично ажурує апликациї и вец рахунки барз вельки. Совит хасновательом же би пред одходом на одпочивок при свойому оператерови докупели можлївосц хаснованя интернету у иножемстве и вец мануално виберали лєм того оператера, а нє же би апарат сам вибрал, бо вон автоматично вибера мрежу хтора у тей хвильки наймоцнєйша – гварел директор РАТЕЛ Владица Тинтор.

ЖЕЛЄНИ КАРТОН ПРЕЗ БОСНУ И ГЕРЦЕҐОВИНУ И МАКЕДОНИЮ

Хто на одпочивок идзе на своїм авту, през Македонию и Босну и Герцеґовину му треба желєни картон, а за други держави нє треба, бо припознаваю нашо медзинародне осиґуранє.

ОСТОРОЖНО З НОШЕНЬОМ ЄДЗЕНЯ

Уношенє єдзеня и напою кажда держава реґулує окреме и вони важа, без огляду чи путуєце на авту, автобусу або авиону. На сайту Управи царини, при Министерству финансийох (www.upravacarina.rs) опатьце список роби хтору можеце пренєсц до даєдних державох, без плаценя царини.

ЕВРО ШЕ НАЙБАРЖЕЙ ВИПЛАЦИ

На рочни одпочивок нє треба ношиц векше количество готового пенєжу, алє тельо, кельо рахуєме же треба за найосновнєйши потреби, а векша сума най будзе на платней карточки.

Найлєгчейше купованє вас чека кед сце на лєтованю у державох членїцох Европскей монетарней униї, бо шицки цени у еврох. Евро национална валута ище у 6 жемох звонка ЕМУ, а медзи нїма и Чарна гора. Медзитим, кед ше иде до Турскей, Єгипту, Тунису, Болгарскей и Горватскей, найлєпше еври пременїц до їх националней валути, та лєпше прейдзеце з плаценьом у їх валути.

КУФРИ У ЗАВИСНОСЦИ НА ЧИМ ШЕ ПУТУЄ

Без огляду як ше путує, на авиону або на автобусу, маце право на безплатни превоз єдного куфра, а його димензия и чежкосц можу буц огранїчени и о тим ше треба розпитац при превожнїкови, або аґенциї, чийо ше услуги хаснує.

Кед авио-компания и после 100 днї глєданя нє найдзе вашо ствари, преглаши же ствари дефинитивно нєстали, чкода будзе надополнєня по преценєней вредносци стварох, а на основи Монтреалскей конвенциї, найвецей мож достац 1 200 еври.

