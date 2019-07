У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – Нєшкайша емисия „Добри вечар, Войводино” будзе пошвецена 100-рочнїци снованя Руского народного просвитного дружтва, през документарну емисию хтору зняла Новинарска асоцияция Руснацох у сотруднїцтве зоз Руску редакцию Радио-телевизиї Войводини.

У другей часци емисиї будзе емитовани знїмок зоз Вечара младих „Червена ружаˮ хтори отримани першого дня 58. Фестивала рускей култури „Червена ружа”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

