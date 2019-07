У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Двацец седме тогорочне число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене 58. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” и то у рубрикох „Економия” и „Култура и просвита”.

Рубрика „Тижньовнїк” читачох информує о способе розподзельованя средствох по конкурсу на заєднїцкей схадзки Одбору за културу и Вивершного одбору Националного совиту Руснацох, а „Нашо места”, попри звиту зоз схадзки СО Кула, зазначели и розподзельованє средствох за еколоґийни проєкти у општини Жабель и ришованє одцеканя дижджовки у Шидзе.

„Економия” пише о косидби ярцу у жабельским и шидским хотаре, як и о активносцох Туристичней орґанизациї општини Вербас.

„Мозаїк” читачох упознава зоз Марияну Венчельовки зоз Ветернику, а у рубрики „Людзе, роки, живот” зоз Юлияном Папом з Руского Керестура, дзе описани и живот у Ямени, пейц роки после вилївох. На тих бокох починаме и нови фельтон „Привредни живот Руснацох” автора Мирона Жироша, дзе буду обявйовани виривки зоз його уж пририхтаного трецого тома кнїжки „Бачванско-сримски Руснаци дома и у швеце 1745–2002”.

На бокох рубрики „Духовни живот” пише о духовней литератури на руским язику и о Першей причасци у Сриме.

На „Спорту” вистка о препущеней нагоди ФК „Искра” з Коцура за пласман до Войводянскей лиґи, а ту и вистки о Малей школи рибарства и Лєтнєй школи атлетики у Руским Керестуре. На тих бокох мож пречитац и напис о дакедишньому фодбалерови зоз Ґосподїнцох Ивицови Саламунови.

Нови рецепти и поради обисцу мож пречитац у рубрики „Хладок и горуци тепши”.

