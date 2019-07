Подписани контракт о технїчно-технолоґийним опреманю нового будинку Радио-телевизиї Войводини

НОВИ САД – Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич и ґенерални директор ЯМУ Радио-телевизиї Войводини Миодраґ Копривица подписали вчера контракт о преносу средствох за технїчно-технолоґийне опреманє нового будинку РТВ, пише на їх сайту.

Средства у суми 570 милиони и 800 тисячи динари обезпечели Републична и Покраїнска влада.

Перши сиґнал зоз нового будинку Радио-телевизиї Войводини будзе пущени 25. новембра того року, наявел Копривица по подписованю нового контракту.

– Од поставяня фундаментного каменя по законченє роботох на новим будинку Явного медийского сервису Радио-телевизиї Войводини прешли два роки, гварела Драґана Милошевич и додала же двацец роки за нами од валяня старого будинку у НАТО бомбардованю и прето тота важна хвилька, бо ше зоз тим контрактом обезпечує средства за його комплетне технїчно-технолоґийне опреманє.

Сучасна опрема за шицки студия источасно и доказ єдинствених становискох Републичней и Покраїнскей влади, гварела вона и визначела же ше зоз заєднїцку догварку сцигло и по циль, совисно и одвичательно, котри на хасен шицким гражданом, а то нови будинок явного медийского сервису зоз сучасну опрему.

Копривица у свойо и у мено занятих у Радио-телевизиї Войводини виражел вельку подзекованосц пре дошлїдносц у финансованю того велького проєкту, єдинственого у Европи – дзе на фундаментох старого будинку зоз заєднїцкима укладанями шицких уровньох власци вибудовани капитални обєкт чия вредносц 45 милиони евра.

З тима средствами, потолковал вон, будзе купена найсучаснєйша опрема за студио на сербским язику и ище 15 студия, котри буду емитовац програму на язикох националних меншинох.

