Орґанизацийни одбор утвердзел програми „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Вчера, 4. юлия, у просторийох Руского дома у Коцуре отримана схадзка Орґанизацийного одбору Манифестациї „Коцурска жатва” хтора будзе на пияток и соботу, 12. и 13. юлия.

Схадзку водзел Микола Шанта, предсидатель КУД „Жатва”, а члени преширеного Управного одбору ше зишли же би ше потвердзело програму и же би ше догварело и орґанизовало одредзени активносци котри ше буду окончовац по шлїдуюци викенд, покля нє почнє тогорочна манифестация.

Шицки члени котри уключени до тей манифестациї пририхтали богату програму и, як гвари предсидатель Шанта, за каждого єст даяка часточка хтора го сиґурно зацикави.

Ювилейна 40. манифестация „Коцурска жатва” будзе тирвац два днї. Перша програма у рамикох тогорочней манифестациї будзе вистава старих фотоґрафийох хтори принєше Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова и вистава малюнкох коцурских уметнїкох Серафини и Силвестера Макая, на пияток, 12. юлия, на 16 годзин.

Потим на 16,30 годзин, у Лєтней учальнї у Основней Школи отрима ше промоция кнїжки Радмили Ґикич „Корея post scriptum”, о котрей будзе бешедовац Ирина Гарди-Ковачевич. Тоту кнїжку обявело КУД „Жатва”.

Од 17,30 годзин, тиж у Лєтней учальнї, представя ше млади тамбураше КУД „Жатва”, котри буду грац вєдно з равноселскима и першираз ше у таким составе представя публики.

На 18 годзин на истим месце почнє Литературни портрет Ирини Гарди-Ковачевич, а у рамикох того портрета дзецинска драмска секция, Шпивацка ґрупа и Миле и Владо Тамаш представя драмску сличку приповедки „Дзвонїца”.

Потим, на 19 годзин, орґанизация КУМ-а пририхтала Стретнуце младих руских писательох, а за конєц програми у Лєтней учальнї, на 19,45 годзин, ритмична ґрупа КУД „Жатва” ше представи з даскелїма танцами.

На 20,30 годзин у кафичу Оаза 2 ше отрима квиз „З нами у слами” котри будзе тирвац по 22 годзин, и потим ше ту предлужи журка за младих, а забавни вечар за старших будзе на Площи опрез Руского дому дзе будзе грац оркестер „Жатви” вєдно з оркестром „Карпатох” з Вербасу.

Други дзень „Коцурскей жатви”, на соботу, 13. юлия, почнє зоз традицийним уручованьом хлєба на Площи опрез Руского дома на 17 годзин и наступом дзецинских ансамблох.

Потим на 18 годзин у Школскей сали будзе представена Вистава фотоґрафийох з нагоди 40-рочнїци манифестациї „Коцурска жатва” чий автор Коцана Колєсар, длугорочна активистка того Дружтва и предсидателька Активу женох. На истим месце на 18,30 годзин буду представени етно столи.

На 20 годзин у Велькей сали Дома култури почнє Святочни концерт госцуюцих ансамблох и госцох з Бардейова зоз Словацкей – Дзецински фолклорни ансамбл „Венчик”.

По законченю програми, на Площи опрез Дома култури, будзе жива музика и друженє.

У Коцуре ше тих дньох активно роби на пририхтованю тогорочней ювилейней манифестациї. Окрем людзох з валалу котри жадаю помогнуц, у Доме култури, Руским доме танцошки, шпивацки и ґлумецки проби у розмаху.

Орґанизацийни одбор „Коцурскей жатви” поволал шицких же би пришли на тоту традицийну манифестацию. Єй отримованє помогли Општина Вербас, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Национални совит Руснацох, Туристична орґанизация Општини Вербас, Месна заєднїца Коцур и привреднїки з валалу.

(Опатрене 6 раз, нєшка 7)