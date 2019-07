И „Байка” на „Фолклорфестуˮ

КУЛА – Лєтнї фестивал ручних роботох и сувенирох општини Кула, котри орґанизує Здруженє женох „Идея ˮ зоз Кули и Туристична орґанизация општини Кула, будзе отримани нєшка и наютре, 5. и 6. юлия, од 17 по 20 годзин у Крамеровей улїчки у Кули.

На нїм буду участвовац коло трицец здруженя женох, медзи котрима и Здруженє женох „Байкаˮ зоз Руского Керестура, а Фестивал будзе орґанизвани у рамикох „Фолклорфестуˮ, чийо орґанизаторе Општина Кула и Туристична орґанизация општни Кула.

Културно-уметнїцка програма почнє на 20 годзин у Крамеровей улїчки. „Фолклорфестˮ на пияток отвори Аматерске културно-уметнїцке дружтво „Иво Лола Рибарˮ зоз Беоґраду, а потим шлїдзи концерт Драґици Радосавлєвич – Цакани. Другого вечара наступя даскельо културно-уметнїцки дружтва зоз даскелїх войводянских местох.

