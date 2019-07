Почала сезона купаня и на плажи у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Сезона купаня на плажи на побрежю Єґрички у Ґосподїнцох урядово почала прешлого тижня. З тей нагоди Совит Месней заєднїци Ґосподїнци додатно ушорел плажу.

-Каждого року пред сезону ушориме нашо купалїще же би було красше и же би ше нашо гражданє мали дзе купац и ошвижиц. Тота часц Єґрички у Ґосподїнцох єдина ушорена у нашим месце и находзи ше нєдалєко од центра валала. На плажи було писку, алє зме ище додали и звекшали поверхносц дзе писок, же би було места за шицких, и за купачох, алє и за гевтих котри бавя фодбал або одбойку на плажи, гварел Борис Страживук предсидатель совита МЗ Ґосподїнци.

Мири безпечносци важни, та ше спозорюю млади и особи котри нє знаю добре плївац же би ше купали у провадзеню купача котри зна добре плївац.

