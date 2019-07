Почала тлачидба жита

ДЮРДЬОВ – Тлачидба жита у дюрдьовским хотаре почала початком того тижня. Уж по перших одкосох мож нагаднуц же тогорочни урожай будзе зменшани за коло трицец одсто, цо пошлїдок жимскей и ярнєй хвилї.

У тей сезони тлачидби начурело помедзи двацец пейц и трицец пейц тони зарна жита по ланцу. Жито у Дюрдьове мож придац до Подприємства за польопривредну продукцию и одкуп „Дьордє Зличич”, до Общей землєдїлскей задруґи „Чуроґ”, Млїна „Суботин”, „Брамар плус” ДОО Дюрдьов, Силос „Врбашки”.

Цена жита ище вше нє утвердзена, алє ше нєурядово спомина же будзе виношиц 17 динари зоз чим продукователє жита нєзадовольни.

