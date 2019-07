Початок театралней сезони

РУСКИ КЕРЕСТУР – Руски народни театер (РНТ) „Дядаˮ, сцена у Руским Керестуре, зоз першу читацу пробу, 3. юлия, почала пририхтовац нови проєкт за наиходзацу театралну сезону. Роби ше о комедиї Милоша Николича „Случай нєвиней ґдовициˮ у режиї Владимира Надя Ачима.

Уж нє раз опробована екипа котра ше потераз указала як права комбинация, почала робиц зоз вельким еланом. Хлопску часц екипи творя Емил Няради, Ненад Канюх, Алексанадер Мудри и Владимир Варґа, а женску улогу у тим театралним фалаце буду бавиц Ксения Макаї и Ивана Дудаш.

Технїчна часц екипи иста як и потераз, а премиєра ше обчекує на єшень.

