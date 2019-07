Отворени терен за мали спорти у „Партизану“

ШИД – Покраїнски секретар за спорт и младих Владимир Батез, вчера урядово отворел оправени терен за мали фодбал, кошарку и рукомет у Установи за физичну културу и спортску рекреацию „Партизан“.

Спомнути терен санировани на конкурсу проєктох за хтори ресорни секретарият опредзелєл штири милиони динари, а локана самоуправа роботи софинансовала зоз ище три милиони динарами.

На шветочносци присуствовали и Зоран Семенович, заменїк предсидателя Општини, Никола Тараїч, директор „Партизана“ и Бранко Новакович, ґенерални секретар Спортского союзу општини, а пионире ФК „Раднички” и „Єдноти” бавели приятельске змаганє.

