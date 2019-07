НОВИ САД – Друга порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох будзе отримана на пондзелок, 8. юлия, на 20 годзин у просторийох Руского дому у Коцуре.

На схадзку поволани и представнїки шицких здруженьох котри послали прияву на Конкурс хторе розписало тото цело.

