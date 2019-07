Шейла Зарубица ,,Абсолутни” побиднїк на Европским и Шветовим першенстве у Италиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Шейла Зарубица зоз Руского Керестура, на Европским и шветовим першенстве у фитнесу и бодибилдинґу хторе отримане 29. и 30. юния у месце Таранто (Италия), освоєла перше место у катеґориї „фиґура”(„Ms figure”) и тиж перше место у катеґориї „Фитнес модела” прейґ 168 цм („Ms. Fitness model tall”).

На концу змаганя участвовали шицки найлєпши змагательки зоз каждей спомедзи дзешец катеґорийох и зоз Европского и зоз Шветового першенства, та тоту титулу „Абсолутного” побиднїка знова однєсла Шейла Зарубица.

Попри тим, Шейла вошла до ґрупи „Про елити” хторей ище вше нє припада понеже є аматер, та освоєла 2. место, а награду „про кард” достала змагателька зоз Южней Африки.

Награда „про кард” („pro card”) представя символ припознаня и престижу у швеце бодибилдинґу.

