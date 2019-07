Почал XV Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вибрана делеґация спред Рускей матки, составена зоз 12 членох вчера одпутовала на XV Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох, котри ше отримує од 4. по 7. юлий у Старей Любовнї у Словацкей.

Делеґация будзе участвовац у роботи Шветового конґреса и його комисийох за просвиту и язик, културу, информованє и видавательну дїялносц, и комисию за туристику и ґранти.

Попри пленарних зашеданьох, будзе орґанизована и уметнїцка програма, а кажда членска орґанизация будзе мац виставу свойого традицийного облєчива. За нашу виставу задлужена Любица Няради.

На конґресу буду додзелєни и награди, а єдна з нїх то награда зоз подобовей уметносци котру вєдно уруча Шветова рада и Русинска меншинска Рада у городу Вац. На їх предкладанє за тераз єдини кандидат наш подобови уметнїк Владо Няради зоз Вербасу.

