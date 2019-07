Млади превжали штафету

Найстарши, найпопуларнєйши и найпознатши Фестивал рускей култури „Червена ружа”, по котрим нас препознаваю звонка нашей заєднїци, отримани прешлого викенду у дворе Школи „Петро Кузмяк” и Доме култури по 58-раз. Хвиля потримала, та шицки манифестациї котри були плановани на отвореним, у школским дворе, там и отримани. Як гварели орґанизаторе, през два днї, на бинох ше представели коло тисяч аматере.

Музично-танєчна манифестация дзецох „Червене пупче” того року отримана по 51-раз и на нєй наступели нашо школяре зоз скоро шицких наших местох. Масовносц тей манифестациї дава надїю же нас ище будзе и же будземе пестовац свойо. Конферанса була интересантна, дзе пояшнєне як ше дакеди дзеци бавели, а як нєшка, а мож було обачиц же хлапцох нєт досц у фолклоре, алє и то озда лєм даяка преходна фаза. Чкода же нє було вецей композициї за дзеци у змагательней часци, алє исную и таки роки. Тото вшелїяк добре превозидзене зоз виводзеньом познатших композицийох. Як на бини, так и у школским дворе, рапухи танцовали у одличним ритму, цо указує же рошню нови таланти.

Млади трасовали нови пропозициї на „Червеней ружи” уж прешлого року и превжали штафету од старших. Шицко гевто цо можебуц хибело на лоньскей „Ружи”, того року було комплетне. Од видео филмох хтори представели каждого змагателя у евровизийским духу, по одлични дизайн шветла и упечатлїву сценоґрафию, хтора була филмована. Нашо млади указали високи квалитет, як у шпиваню, так и у интерпретациї и компонованю. Тот рок дакус сушнєйши, бо на конкурс нє сцигло вельо композициї, алє квалитет видзеного бул на високим уметнїцким уровню, „Ружа” ознова там дзе була и на своїх початкох, сучасни фестивал и у духу є свойого часу, у 21. вику.

Ревиялни наступ наших културно-уметнїцких дружтвох на Святочним концерту указал же маме ентузиястох, тих цо любя свойо, цо любя нашу традицию и пестую ю з рока на рок. Концерт указал и як хторе дружтво роби, кельо труду уклада же би ше цо лєпше представело на таким важним Фестивалє. Радує же у велїх дружтвох уключени млади и вони з дзеку и шпиваю, и танцую, и чуваю наш народни скарб.

На Святочним концерту ше представели и госци зоз України, зоз Львова, хтори указали цалком иншаку програму, яку ми нє обчековали, дзе злучене традицийне и сучасне, а шицко добре обдумане и уклопене.

Музика универзална уметносц на шицких язикох швета и єй преклад нє потребни. Музика, наша, руска, важни сеґмент у нашей култури, бо ше з ню можеме представиц шицким ширцом швета. Прето треба окреме потримац шицких хтори ю пестую.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)