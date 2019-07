Од Москви по Волґу, и назад

Марияна Венчельовски зоз Ветернику закончела Основну школу „Михайло Пупин” у Ветернику, а потим ше уписала до Ґимназиї „Исидора Секулич” на дружтвено-язични напрям у Новим Садзе. После Ґимназиї длуго роздумовала по котрей драги далєй крачац Марияна люби учиц странски язики, окреме славянски, та надумала же ше упише на Филозофски факултет у Новим Садзе на напрям русийски язик, а тот язик учела у стреднєй школи, та го барз и полюбела. Попри студираня, Марияна мала нагоду, аж два раз, нащивиц Русию.

МОСКВА

Марияна перши раз була у Русиї пред роком. Путовала туристично зоз товаришку и була дзешец днї у Москви. – У Москви зме обишли велї познати места, як цо то Червена площа, комплекс виставових центрох ВДНХ, Большой театер, Парк Култури пошвецени Другей шветовей войни, Москва-Сити медзинародни дїловни центер, Храм Христа Спасителя и други. Тиж так, нащивели зме найпознатшу ґалерию у Москви, а то Трет’яковска ґалерия, дзе ше находза слики, малюнки и скулптури найвекших русийских уметнїкох. Найвекши упечаток охабел на мнє центер Москви, а то Червена площа, котра ше находзи у московскей твердинї, односно Кремлю. Там зме обишли Храм Василия Блаженого, Историйни музей, ҐУМ – Державни московски комплекс предавальньох найпознатших шветових маркох, маузолей Ленїна… – приповеда Марияна.

На виходзе зоз Червеней площи находзи ше пешацки мост, над рику Москва, зоз котрого прекрасни попатрунок на цали город. Марияна зоз товаришку шейтала по єдней од найстарших улїчкох у Москви, котра ше вола Арбат. Тота длугока улїчка, дзе ше находза рижни предавальнї кнїжкох, сувенирох и кафичох, барз здабе на Змай Йовову улїчку у Новим Садзе. Кажди дзень ше вожели на Московским метроу, а найкрасше украшени станїци на цалим швеце ма праве Московски метро.

– У тот час, кед я була у Москви, отримовало ше першенство у фодбалу. На московских улїчкох могла ше почувствовац права еуфория. Жителє зоз цалого швета були поооблєкани до рижних навияцких шматох и шпивали свойо шпиванки. То тиж так охабело на мнє барз вельки упечаток – гвари Марияна.

НИЖНЇ НОВҐОРОД

Марияни друге путованє до Русиї було до Нижнього Новґороду. Там пошла прейґ черанки на факултету. Филозофски факултет у Новим Садзе ма подписану догварку зоз Универзитетом ,,Лобачевски” у Нижнїм Новґороду. Та так новосадски факултет кажди рок посила студентох на усовершованє зоз рижних предметох. Марияна там пошла концом фебруара, а врацела ше у априлу того року.

– Преподаваня сом слухала на Институту филолоґиї и журналистики Универзитета ,,Лобачевски”. Була сом змесцена у студентским интернату, дзе змесцени студенти з цалого швета, котри тиж пришли прейґ черанки. Путовала сом зоз свою колеґиню, а там зме ше перши дзень упознали зоз двома дзивками зоз Босни и Герцеґовини, котри у истим периодзе пришли до Нижнього Новґороду и тиж так виучую русийски язик, як и ми. Були зме нєсподзивани кед зме дознали же там на рижних факултетох студираю блїзко 20 студенти з наших крайох. У интернату зме ше дружели и зоз студентами зоз Ирану, Италиї, Венецуели, Турскей, Шпаниї и других державох. На Институту роби сербски центер, дзе ше раз до тижня отримує русийско-сербски клуб, на котрим ше источашнє чує и русийски и сербски язик. Там зме ше упознали зоз велїма Русами наших рокох котри виучую сербски язик як странски. Тиж так, мала сом нагоду представиц им же хто то Руснаци, одкаль приходза, а єден колеґа, котри бул на черанки у Новим Садзе, чул за Руснацох и бул аж и у Руским Керестуре.

На Институту зме мали нагоду слухац велї цикави преподаваня котри вязани за русийски язик, а тиж зме слухали преподаваня вязани и за журналистику – приповеда Венчельовскова.

Нижнї Новґород то город у централней Русиї, основани є 1221. року. У совєтским периодзе ше волал Горки, на чесц писателя Максима Горкого, котри ше ту народзел и препровадзел свойо дзецинство, а од 1990. року му пременєна назва. У нїм єст коло милион и тристо жительох. Находзи ше на улїву рикох Оки и Волґи. Город ма верхню часц, котра ше вола Верхне-Волжская набережная и по ґарадичох мож ше спущиц на долню часц Нижне-Волжская набережная, односно длугоки кей, зоз котрого прекрасни попатрунок на другу часц города.

– Главна улїчка ше вола Покровская (Большая Покровская), дзе ше находзел и наш Институт, а улїчка виходзи на твердиню, односно Кремль. У шлєбодним чаше зме обиходзели церкви, шейтали ше по кею и твердинї, були зме на фодбалским стадиону, вожели зме ше на метроу, обишли музей Максима Горкого. Интересантне тото же зме у марцу пременєли шицки штири рочни часци: од температури од -20, розпущованя шнїгу, дижджу, слунка, по температуру до +15 ступнї. Теди ше отримовало Масленицу, то вельке русийске швето, котре ше преславює тидзень пред Вельконоцним постом. Єдно з найкрасших упечаткох ношим зоз преслави того швета. Жени були облєчени до прекрасного русийского народного облєчива и шпивали народни шпиванки. А обичай таки же ше през тидзень єдло палачинки и пило водку – толкує Марияна.

По законченю путованя, Марияна була ище пейсц днї у Москви, дзе обишла места котри нє сцигла обисц кед була першираз там. Обишла МҐУ – Московски державни универзитет, музей Булґакова, русийски парламент и друге. Витворело ше єй жаданє видзиц Червену площу и вноци, цо окремне дожице, бо теди випатра як з даякей сказки. Марияна абсолвент на Филозофским факултету у Новим Садзе, а по законченю основних студийох жада ше уписац на мастер студиї на напряму за славистику. Любела би пойсц и под час мастер студийох прейґ черанки до Русиї.

