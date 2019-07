Вигласани ребаланс буджета за 2019. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали Одлуку о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2019. рок, такволани ребаланс буджета.

По новей одлуки вкупно плановани приходи 1.400.789.000 динари з хторих у чечуцей резерви 18 милиони динари, а у стаємней пейц милиони динари.

Тота одлука принєшена пре ровновагу медзи приходами и разходами, хтори ше у медзичаше зявели од приношеня одлуки о буджету за 2019. рок.

СО тиж принєсла и одлуку о вименки Плана ґенералней реґулациї Шиду пре вибудов биоенерґани, як и будинка дзецинскей заградки при ОШ „Бранко Радичевич“, як и одлуку о виробку кружней драги блїзко при автодраги Беоґрад–Заґреб пре потреби подприємства „Интеґрал инженєринґ“ хторе окончує ревитализацию спомнутей автодраги до гранїчного преходу Батровци по Кузмин у длужини 22 километри.

