НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани звит зоз заєднїцкей схадзки Вивершного одбору и Одбору за културу Националного совиту Руснацох у Коцуре.

Ту и прилог зоз тогорочного музичного фестивалу Еґзит и рукометним кампу за дзеци у Оджаку хтори привитал вецей як 80 спортистох зоз општинох Кула и Оджак, а тиж и зоз школи атлетики за наймладших хтору орґанизовал Атлетски клуб „Русин” у Руским Керестуре.

Зазначени и пририхтованя за наиходзаци фестивал „Коцурска жатва” и як чечу пририхтованя новей представи у РНТ „Петро Ризнич Дядя” у Руским Керестуре.

У предлуженю програми будзе емитоване и юлийске виданє „Широкого плану” у хторим будзе емитовани знїмок концерту „Одгуки ровнїни” хтори отримани у рамикох тогорочней „Червеней ружи”, а на хторим наступели нашо фолклорни ансамбли.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

