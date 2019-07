Найлєпши школяре при предсидательови Општини Вербас

ВЕРБАС – Вчера, 5. юлия, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, вєдно зоз своїма сотруднїками, орґанизовал приєм за найлєпших школярох основних и стреднїх школох тей општини. Вкупно 88-еро школяре ношителє Вуковей дипломи того школского року, а дзепоєдни з нїх вибрани и за школярох ґенерациї.

Предсидатель Ґлушац винчовал шицким на посцигнутим успиху и визначел же локална самоуправа з окремним задовольством привитує найлєпших школярох, сиґурна же успишна будучносц Општини Вербас праве у младих людзох котри ше образую, прилапюю нови знаня и поставаю успишни людзе.

– Знанє як нєпресушни ресурс представя ключ розвою каждей локалней самоуправи и каждей держави, а нашо жаданє же бисце и после школованя остали у Вербаше, же бисце ту сновали фамелиї, же бизме вєдно будовали Вербас, же би бул цо лєпши за живот – гварел Ґлушац.

Општина Вербас того року обезпечела дарунки за шицких школярох ґенерациї и Вуковцох. Обезпечени 16 лап-топ рахункари и 88 кнїжки „Шветлосни чуваре нашого дому”. Дарунки уручели предсидатель Општини Милан Ґлушац и заменїца предсидателя Општини Миляна Штулич.

